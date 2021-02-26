Лесные парки будут охранять особо

Законопроект депутаты приняли. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» на седьмую сессию Заксобрания был внесен комитетом регионального парламента по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. Заместитель председателя комитета Денис Субботин пояснил, что закон предлагается дополнить новой категорией особо охраняемых природных территорий – лесные парки. Это участки земли с лесными насаждениями и другие, в том числе расположенные на землях населенных пунктов, которые имеют особое природоохранное, научное, рекреационное, эстетическое либо оздоровительное значение. Законопроект устанавливает, что такие территории, на которых может быть ограничена хозяйственная деятельность, создаются решением Правительства Новосибирской области.

Одобрили законопроект не все: депутат Яков Новосёлов назвал формулировки закона нечеткими, категорию «лесные парки» – размытой и не имеющей исключительных характеристик. Сказал, что «в процедуре создания и деятельности ООПТ необходимо учитывать мнение и интересы самих жителей, интересы бизнеса и хозяйствующих субъектов».

После перерыва сессии и обсуждения поправок к законопроекту заместитель председателя комитета Заксобрания по аграрной политике Денис Субботин сказал о решении комитета рекомендовать принять законопроект во втором чтении. И напомнил, что комитет всегда открыт для тех, кто стремится работать над совершенствованием законодательной базы в регионе.

За принятие закона во втором чтении не проголосовал только один депутат. Седьмая сессия Заксобрания постановила принять проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» в двух чтениях.

Противодействие было, действительно, мощным, согласился Председатель Заксобрания Андрей Шимкив. Помогла его преодолеть только слаженность действий Правительства и Законодательного Собрания. Он поблагодарил всех членов рабочей группы, собиравшейся для обсуждения законопроекта, и выразил уверенность, что избиратели оценят закон по достоинству.

- Это посыл и тем застройщикам, которые хотят обходными путями зайти на лакомые участки, – акцентировал Андрей Шимкив. – Закон, безусловно, исторический. Он касается не только Заельцовского бора. И не только в нем было дело. Я уверен, что к созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения придут и Академгородок, и многие главы районов Новосибирской области.