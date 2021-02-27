Погода на 27 февраля 2021 года в Новосибирске: что обещают синоптики

Погода на 27 февраля 2021 года в Новосибирске будет морозной. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода на 27 февраля 2021 года в Новосибирске будет морозной. Ночью синоптики обещают похолодание до -27 градусов.

— В субботу, 27 февраля, сибиряков ждет переменная облачность, ночью возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков. При прояснениях возможна изморозь. На дорогах может образоваться гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Температура воздуха опустится в среднем до -20…-22 градусов днем, до -25…-27 градусов ночью. В пригороде может быть похолодание до -35 градусов. Западный ветер будет дуть со средней скоростью 4-9 метров в секунду.

Согласно данным портала Яндекс.Погода, 27 февраля в Новосибирске в первой половине дня будет облачно, возможен небольшой снег. Во второй половине дня ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха достигнет в среднем -22…-26 градусов, ветер будет дуть со средней скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 761-763 миллиметра ртутного столба.

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