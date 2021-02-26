С трассы под Новосибирском украли картонную машину ДПС

На трассе в Новосибирской области произошла очень необычная кража. Фото: Андрей КОПАЛОВ

На трассе в Новосибирской области произошла очень необычная кража. Какой-то предприимчивый воришка решил, что ему просто необходимо обладать картонным муляжом машины ДПС, который он прихватил с дороги в Искитимском районе.

— В период с 15 по 16 февраля с участка на 71 километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» был украден картонный муляж автомобиля инспектора ДПС. Ущерб от похищенного составил 14 тысяч рублей. На место выезжали правоохранители, однако личность преступника до сих пор остается неустановленной, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о еще одной не совсем обычной краже, произошедшей в ветеринарной клинике. Инцидент случился в Заельцовском районе города. Самое забавное, что позарился вор совсем не на деньги: из учреждения он украл пылесос. Сейчас под подозрением правоохранителей находится бездомный сибиряк. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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