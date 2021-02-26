В Новосибирской области медведи начали гоняться за велосипедистами

Жители Новосибирской области стали чаще встречаться с медведями.

Жители Новосибирской области стали чаще встречаться с медведями — об этом рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Некоторые такие встречи действительно заставили сибиряков понервничать.

— Чаще всего с медведями встречаются жители северных районов Новосибирской области: Кыштовского, Чановского. В 2020 году медведи появлялись вблизи людей в Каргатском, Северном, Куйбышевском, Колыванском районах, — пояснил на пресс-конференции 26 февраля начальник управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер. — В двух населенных пунктах применяли оружие полицейские. Дошло даже до того, что медведь гонялся за велосипедистами.

Валерий Шрейдер также отметил, что в прошлом году охотники получили 17 разрешений на отстрел хищников в Новосибирской области. Однако в среднем, для охоты на медведей выдается не так много квот, по сравнению с другими животными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.