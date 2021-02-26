Главу Барышевского сельсовета Новосибирской области задержали следователи

Сейчас решается вопрос об аресте сибиряка.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Главу Барышевского сельсовета в Новосибирской области задержали за злоупотребление должностными полномочиями. Против него возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ, сейчас решается вопрос об его аресте.
— По данным следствия, глава сельсовета с декабря 2018 года по февраль 2020 года предоставил в пользование одной коммерческой организации, с директором которой он дружил, помещение, находящиеся в муниципальной собственности, при этом освободив ее от платы за аренду помещения и пользование жилищно-коммунальными услугами, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Кроме того, он также заключил с этой организацией договоры на общую сумму более 370 тысяч рублей об оказании услуг по санитарному содержанию и проведению уборок территорий и участков местности Барышевского сельсовета. Заключены они были без проведения аукциона.
Сибиряк был задержан полицейскими и следователями, решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
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