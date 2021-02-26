Под Новосибирском 60-летняя пенсионерка провалилась в открытый колодец

У женщины сломаны ребра. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пенсионерка провалилась в открытый колодец в Новосибирской области: ЧП произошло ночью в селе Барышево.

— 60-летняя женщина шла по улице и упала в колодец. Пенсионерку доставили в больницу и диагностировали у нее перелом ребер, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала о том, что летом прошлого года 85-летняя бабушка провалилась в люк и провела там 5 дней. Она тогда рассказала, как смогла выжить, пока родные искали ее вместе с волонтерами.

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