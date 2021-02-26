Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Происшествия

Лесничий пойдет под суд за незаконную вырубку леса в Новосибирской на 9 миллионов рублей

Он подделывал документы, чтобы скрыть незаконную вырубку
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Лесничий из Коченевского района пойдет под суд за незаконную вырубку лесов.

Лесничий из Коченевского района пойдет под суд за незаконную вырубку лесов.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Лесничий из Коченевского района пойдет под суд за мошенничество с документами для незаконной вырубки лесов. По версии следствия, в результате его махинаций лесному фонду был причинен ущерб в 9 миллионов рублей.

— Лесничий по Мирновскому лесничеству в Тогучинском районе Новосибирской области в 2017-2018 годах оформлял фиктивные документы, в том числе подделывая доверенности от имени жителей района, для рубки лесных насаждений, а также производил на территории лесничества отвод и таксацию участков. После этого на участках производилась незаконная рубка леса, — сообщили в областной прокуратуре. — В результате чего лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 9 миллионов рублей.

Сейчас прокуратура утвердила в отношении лесничего уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Дело будет направлено для рассмотрения в Тогучинский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

Криминал