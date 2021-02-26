Лесничий пойдет под суд за незаконную вырубку леса в Новосибирской на 9 миллионов рублей

Лесничий из Коченевского района пойдет под суд за незаконную вырубку лесов. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Лесничий из Коченевского района пойдет под суд за мошенничество с документами для незаконной вырубки лесов. По версии следствия, в результате его махинаций лесному фонду был причинен ущерб в 9 миллионов рублей.

— Лесничий по Мирновскому лесничеству в Тогучинском районе Новосибирской области в 2017-2018 годах оформлял фиктивные документы, в том числе подделывая доверенности от имени жителей района, для рубки лесных насаждений, а также производил на территории лесничества отвод и таксацию участков. После этого на участках производилась незаконная рубка леса, — сообщили в областной прокуратуре. — В результате чего лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 9 миллионов рублей.

Сейчас прокуратура утвердила в отношении лесничего уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Дело будет направлено для рассмотрения в Тогучинский районный суд.

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