«Совсем как Эльф»: сибирячка спасла котенка с необычными ушами

Сибирячка ищет новых хозяев для котенка, который чуть не замерз в сугробе. Фото: предоставлено героем материала

Сибирячка ищет новых хозяев для котенка, который чуть не замерз в сугробе. Как малыш оказался на улице, женщина не знает, но предполагает, что раньше он был домашним.

Сибирячка предполагает, что раньше котик был домашним. Фото: предоставлено героем материала

— В начале декабря мы с детьми возвращались из детского сада, когда уже возле нашего дома сын заметил в сугробе котенка. Его там, толком, и видно не было — он же сам тоже беленький, со снегом сливался. Я поближе подошла, слышу — мяукает, как будто на помощь зовет. Ну, я его сразу на руки взяла, он худой такой был, весь дрожал. К себе его забрать я не могла, у меня и так дома целый зоопарк: собаки, котята. Но и не бросать же малыша на морозе! В итоге, занесла его в подъезд, оставила в тамбуре рядом со своей квартирой. Он согрелся, успокоился немного, я его покормила. На удивление, мальчик оказался очень ручным и добрым, людей совсем не боялся. Это меня и натолкнуло на мысль, что, скорее всего, он был домашним. Вот не знаю только, сам он сбежал на улицу, или кто-то его выбросил, — рассказала КП-Новосибирск Наталья, спасшая котенка.

Эльф очень ласковый и добрый кот. Фото: предоставлено героем материала

На следующий день сибирячка отвезла котенка к ветеринару. Из-за долгого пребывания на морозе у малыша немного пострадали ушки, что подарило ему забавное имя — Эльф. Сейчас котенку уже 9 месяцев, он находится на передержке: за два месяца окруженный заботой, он превратился в пушистого красавца. Эльф приучен к лотку, кастрирован, очень ласковый и общительный котик. Он очень хочет обрести новый дом и любящих хозяев. Если вы готовы принять его в свою семью, свяжитесь с Натальей по номеру телефона 8-913-950-21-58 или с куратором передержки Светланой 8-913-703-29-10.

Сейчас Эльф превратился в красивого кота. Фото: предоставлено героем материала

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