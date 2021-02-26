«До -3!»: рассказываем, какой будет погода в первый день весны в Новосибирске

Согласно прогнозам, 1 марта будет облачно, но тепло. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Синоптики рассказали, какой будет погода в первый день весны в Новосибирске в 2021 году. Согласно прогнозам, 1 марта будет облачно, но тепло.

— В понедельник, 1 марта, в Новосибирске ожидается облачность, днем возможен мокрый снег. Температура воздуха поднимется в среднем -3…-5 градусов днем, -13…-15 градусов ночью. Ветер будет дуть со средней скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Согласно данным Яндекс.Погоды, в Новосибирске 1 марта ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега возможны на протяжении всего дня. Температура воздуха будет достигать в среднем -7…-8 градусов, ветер будет дуть со средней скоростью 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 745-749 миллиметров ртутного столба.

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