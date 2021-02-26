В Новосибирской области ищут женщину, таинственно исчезнувшую в День всех влюбленных

В Новосибирской области ищут 37-летнюю Елену Владимировну Сороквашину. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 37-летнюю Елену Владимировну Сороквашину. Женщина пропала после того, как ушла из дома в Усть-Таркском районе 14 февраля. Куда сибирячка направилась, никто не знает, ее местонахождение остается неизвестным до сих пор.

— Приметы: рост 175-180 сантиметров, нормальное телосложение, окрашенные черные волосы ниже плеч, серо-голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения женщина была одета в темно-синий пуховик, синий комбинезон, коричневые ботинки на шнуровке и темно-синий шарф.

Поисковики также отметили, что из дома сибирячка уезжает уже не впервые. В прошлый раз ее нашли в Новосибирске. Женщине также требуется регулярно принимать определенные лекарства. Родные Елены очень переживают за нее, ведь с момента исчезновения она не выходила с ними на связь.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится сибирячка или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по телефону 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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