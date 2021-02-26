Пробки в Новосибирске на вечер 26 февраля 2021 года: по площади инженера Будагова не проехать

В сторону метро "Речной вокзал" образовались заторы.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Пробки в Новосибирске на вечер 26 февраля 2021 года уже начинают увеличиваться. Судя по информации «2ГИС» заторы на дорогах достигли 7 баллов.
— Полностью стоит улица Фабричная и площадь инженера Будагова. С улицы военной сложно добраться до центра. В сторону левого берега почти невозможно добраться. В ту сторону есть заторы на Дмитровском мосту, — сообщает приложение «2ГИС».
В этот пятничный вечер автомобилисты не рады, что приходится, стоят по несколько часов:
— Из-за чего опять стоим? Солнце светит потому что?
— А можно быстрее ехать?
— Ребят, ну сколько можно ехать!
Ситуация на дорогах. Фото: скриншот
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