Популярный подарок: в Новосибирске к 23 февраля выросли продажи «умных» часов и браслетов

Ribbon фото создано freepik - ru.freepik.com

Эксперты «Авито» провели опрос ко Дню защитников Отечества с целью выяснить, что хотят получить мужчины на праздник. Лидерами желаемых подарков стали гаджеты (28%) и часы (21%)

Теперь, когда подарки вручены, мы решили поинтересоваться, сошлись ли ожидания с реальностью?

КАКИЕ ПОДАРКИ РАСКУПАЛИ ЛУЧШЕ ВСЕГО

По данным розничной сети «МегаФон», перед праздниками продажи смартфонов увеличились только на 10%. Зато небывалый рост показали продажи фитнес-браслетов и смарт-часов: на 47% в штучном и на 87% в денежном выражении.

В сравнении с предпраздничной неделей умные часы Apple Watch продавались 20 раз больше. Этот гаджет стал абсолютным лидером продаж. В топ-5 продаж вошли смарт-часы Huawei Watch Fit и смарт-браслеты Xiaomi Band 5 и Huawei Band 4 Pro.

- Как и традиционные наручные часы в сове время, носимая электроника стала привычным элементом образа современного мужчины. Поэтому неудивительно, что их продажи из года в год только увеличиваются. Более 90% проданных часов умеют измерять уровень насыщенности кислорода в крови (SpO2), что очень важно в условиях коронавируса - отметила практическую пользу таких подарков для здоровья директор Сибирского филиала «МегаФон» Галия Сайфутдинова.

Двумя годами ранее институт общественного мнения «Анкетолог» провел исследования, согласно которым от супруги или девушки мужчины больше всего хотели бы получить полезный материальный подарок (гаджеты, инструменты и прочее). А лидерами антиподарков - того, что мужчины больше всего не хотели бы получить, стали носки, канцелярия (блокноты, ежедневки, ручки), открытки, сувениры (магниты, статуэтки) и средства для бритья. Судя по всему, девушки учли мнение мужчин и стали чаще дарить то, что они действительно хотят.