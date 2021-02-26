«Мама, ты мне нужна»: девушка, которую бросили в роддоме, ищет своих родных в Новосибирске

Катя надеется, что сможет найти близких. Фото: личный архив героя.

Екатерина Шляпина из города Гусиноозерск ищет своих родных в Новосибирске. Девочку удочерили, когда ей не было еще и года. Новые родители забрали ее из дома малютки.

— Я всегда догадывалась, что не родная им. К примеру, у родителей глаза голубые, а у меня зеленые. Да и мама сама рассказала, когда мне 16 исполнилось, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

По словам девочки, приемная мама не рассказывает ей ничего о ее родных. Катя сама пытается найти документы об ее удочерении, чтобы узнать свою хотя бы настоящую фамилию.

— Приемная мама говорила, что им с папой тогда двух младенцев вынесли на выбор. Это была я и еще один мальчик. А вдруг это был мой братик? — рассуждает девушка. — Мам, ты мне очень нужна. Отзовись пожалуйста

Катя очень хочет познакомится со своей родной мамой.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о родителях Екатерины Шляпиной, которая родилась 10 апреля 2001 года в Новосибирске, просьба позвонить нам 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

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