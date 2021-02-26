«Слезы наворачивались»: сибирячка сыграла на фортепиано в 30-градусный мороз на свалке

Композитор Рената Миронова сыграла на свалке, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Фото: стоп-кадр

Композитор из Новосибирска Рената Миронова приняла участие в съемках ролика, который приглашает принять участие в форуме «Экологичный Новосибирск». Оригинальное видео с первых секунд приковывает внимание: в нем известный музыкант исполняет авторскую мелодию…на свалке среди пакетов с мусором.

— Съемки проходили морозным утром: на улице было -30 градусов. Специально для ролика организаторы привезли на свалку неисправное фортепиано. Мы со съемочной группой периодически грелись в машине. Поэтому я не успела замерзнуть, только руки очень быстро застывали, — поделилась с КП-Новосибирск Рената. — Меня с детства волнуют проблемы экологии. И, к сожалению, в последнее время этих проблем становится все больше. Поэтому ни мороз, ни попытки друзей отговорить от этой затеи не остановили меня. Картина, конечно же, удручающая. Если честно, слезы наворачивались, играя для миллиарда пакетов с мусором.

Специально для съемок организаторы привезли на свалку фортепиано. Фото: «Hipnoticinema»

Рената Миронова специально для этого ролика написала музыку, а закадровый текст прочитали Ульяна Артамонова и ее сын.

— Я считаю, если не принять меры по защите природы сейчас, то не только смелый сибирский композитор будет играть на свалке, мы все в скором времени будем жить на свалке: учиться, работать, любить… — отметила Рената.

Сибирячка пригласила новосибирцев принять участие в форуме «Экологичный Новосибирск», который состоится 27 февраля в ГПНТБ.

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