В Новосибирске от коронавируса умерла 91-летняя долгожительница

Коронавирус за сутки унес жизни семи человек. Фото: Никита МАНЬКО

В пятницу, 26 февраля, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 7 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 64 года, 66 лет, 68 лет, 69 лет, 77 лет, 78 лет и женщина в возрасте 91 год. Всего в регионе от коронавируса умер 1 421 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 88 человек, на ИВЛ — 14 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 123 человек, выздоровели 102 пациента.

С начала вспышки коронавирусом заболели 35515 человек, в том числе 2005 детей, выздоровели 32659 пациентов.

Напомним, в Новосибирске до конца марта объявлен режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.

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