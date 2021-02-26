«Бросить его было бы предательством»: сибирячка спасает брошенного пса, который ослеп на оба глаза

Операция поможет собаке вернуть зрение. Фото: личный архив героя.

Собаке из Томска требуется дорогостоящая операция на глаза в Новосибирске. Пса по кличке Серый нашли зимой прошлого года на улице. У него были сломанной лапой. Волонтерам удалось выходить собаку, но тут случилось другое несчастье — четвероногий ослеп.

— Потеря зрения случилась резко. Пес стал натыкаться на предметы, не находил дверные проемы. Стали белеть зрачки. Возможно, это последствия сотрясения, которое у него тогда диагностировали. Мы были в томской ветклинике и нам сказали, что у Серого прогрессирующая катаракта на оба глаза и помочь нам могут только в Новосибирской клинике Бест и только один врач, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Кулик, волонтер.

По словам Ольги, собаке уже сейчас сделали операцию на один глаз. Совсем скоро предстоит вторая, но у нее совсем нет средств на нее. Женщина открыла сбор, чтобы помочь Серому дальше жить полноценной жизнью. В общей сложности на лечение собаки может обойтись в 60 тысяч рублей.

Если хотите помочь собаке, переходите здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.