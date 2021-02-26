В Новосибирске таксисты взвинтили цены в три раза

Новосибирцы жалуются на высокие цены в такси.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новосибирцы жалуются на то, что цены на поездки в такси выросли в три раза. За то, чтобы проехать, например, 4 километра от дома придется заплатить больше трехсот рублей.
— Сегодня заказал такси от дома №37 на улице Заречной до дома №5 на улице Героев Революции. Расстояние небольшое. Обычно я плачу около 100 рублей за поездку, а тут приложение показало, что цена выросла в три раза, — рассказал КП-Новосибирска Евгений.
Мужчина не понимает, почему водители настолько взвинтили цены, ведь на дороге в то время не было пробки.
Цена за поездку выросла в три раза. Фото: скриншот
Еще один новосибирец рассказал о том, что ему также пришлось заплатить за такси в несколько раз больше обычного.
Водители такси объяснили рост цен тем, что в Новосибирск вернулись морозы. На самом деле, столбик термометра показывает 24 градуса, но из-за сильного ветра на улице гораздо холоднее.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что высокие цены на такси в морозы — традиционная ситуация.
— Обычно рост связан только с пробками на дорогах и с повышенным спросом на такси. Но, в сильные морозы также бывает скачок, так как многие автомобили не заводятся, и им приходится долго простаивать на месте, — прокомментировал председатель профсоюза работников такси Андрей Артюх.
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