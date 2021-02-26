Под Новосибирском будут судить 16-летнего подростка, зарезавшего учительницу

Подросток нанес 20 ударов ножом учительнице.
Завершено расследование уголовного дела, главным фигурантом которого стал 16-летний подросток. Его обвиняют в жестком убийстве учительницы.
— 9 июля 2020 года ночью подросток, находясь в наркотическом опьянении, через окно залез в дом жительницы поселка Смоленский Мошковского района. Он хотел ее обокрасть. Но хозяйка квартиры застигла врасплох школьника. Тогда 16-летний мальчик напал с ножом на сибирячку. Он нанес ей не менее 20 ударов. Женщина скончалась на месте. Обвиняемый похитил из квартиры имущество на общую сумму 10 700 рублей, после чего скрылся, — прокомментировали в СК по Новосибирской области.
Следователи передали материалы расследования в суд.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что погибшая учительница была главной активисткой школы, приводила трудных подростков к победам на интеллектуальных играх и пыталась сделать из них людей. Но очередной трудный ученик жестоко расправился с ней.
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