Мэрия Новосибирска поможет семье, чьи дети погибли при пожаре на улице Ольховской

Страшный пожар унес жизни двоих маленьких детей. Фото: Никита МАНЬКО

В пятницу, 26 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции прокомментировал пожар на улице Ольховского. В огне погибли двое маленьких детей, их родители и старшие братья спаслись.

— Произошла трагедия. Двое ребятишек погибли при невыясненных обстоятельствах. Заведено уголовное дело, идет следствие. Администрация всегда помогает пострадавшим во время пожара. Вопрос с жильем в таких случаях решается в первые сутки. Сейчас с семьей работает администрация Кировского района и соцслужбы. Предусмотрен целый комплекс мероприятий, решается вопрос финансовой поддержки. Наши специалисты оказывают всю необходимую помощь, — сообщил Анатолий Локоть.

Напомним, пожар, унесший жизни малышей, произошел днем 23 февраля. Дом вспыхнул ближе к обеду. Огонь распространялся стремительно и вскоре перекинулся на соседние здания.

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