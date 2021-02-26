«Ростелеком» в Новосибирске наградил победительницу конкурса «Спасибо интернету»

Александра Афанасьева. Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

«Ростелеком» в Новосибирске вручил подарок и диплом лауреату VI Всероссийского конкурса «Спасибо интернету - 2020». За первое место в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» награду получила Александра Афанасьева, председатель ветеранской организации Колыванского района Новосибирской области.

В работе «Шагать в ногу со временем» победительница рассказала, как она научилась работать с порталом госуслуг и почему теперь им пользуются ее коллеги. В конкурсе, который «Ростелеком» проводит совместно с Пенсионным фондом России, Александра Афанасьева участвовала впервые и не ожидала такой высокой оценки своего творчества.

- Мне не привыкать к различным соревнованиям и проектам, так что с каждым разом становится проще разбираться в деталях конкурсных заданий. В интернете сейчас есть все - нужно только понимать, где искать нужную информацию и как ей пользоваться. Так что действительно можно сказать: спасибо интернету, - сказала Александра Афанасьева.

На конкурс «Спасибо интернету» в этом году было подано более 4 600 заявок из 77 регионов России. Средний возраст участников - 63,4 года, возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет. У каждого второго конкурсанта есть высшее образование, а каждый третий закончил курсы компьютерной грамотности. В Новосибирской области волонтеры «Ростелекома» не первый год обучают пенсионерам навыкам работы с компьютером в рамках обучающей программы «Азбука интернета», предназначенной для людей пожилого возраста.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Компания «Ростелеком» в Новосибирске особое внимание уделяет обучению людей пожилого возраста азам компьютерной грамотности. В феврале этого года у нас стартовал очередной курс вебинаров для тех, кто желает чуть лучше понимать интернет. Волонтеры уже рассказали слушателям курсов о том, как создавать и размещать в сети видеоролики. В дальнейших планах - знакомство с порталом госуслуг и обзор его возможностей, - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Справка «КП»

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности, подписанного в 2014 году. Цель сотрудничества - облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повышение качества жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в сети.