Сибирячка попала в больницу после того как врезалась в грузовик, припаркованный у обочины

Сибирячка врезалась в припаркованный грузовик и вылетела на встречную полосу. Фото: ГИБДД по НСО.

В Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с грузовиком. В аварии травмы получила 32-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Авария произошла 25 февраля на улице Фрунзе. Женщина ехала за рулем «Honda Torneo». У дома №59/1 по улице Фрунзе врезалась в припаркованный на обочине грузовик. Водитель на момент ДТП отсутствовал в автомобиле. После чего «Honda» столкнулась с автомобилем «Chevrolet Niva», под управлением 70-летнего мужчины. Он ехал по встречной полосе, — уточнили в ведомстве.

На месте аварии работали инспекторы ДПС, проводится проверка.

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