В Новосибирске прооперировали собаку, которую по спине ударили прохожие и у нее отнялись задние лапы

Через сутки после операции Соня начала ходить. Фото: zooactiv_help

Новосибирские ветеринары прооперировали собаку Соню, у которой отнялись задние лапы после того, как ее ударили по спине прохожие. Сначала Соню приютила местная жительница, потом она передала животное волонтерам группы «Зооактив HELP». Деньги на лечение Сони помогли собрать неравнодушные новосибирцы.

— После операции нам позвонили ветеринары и сказали, что Соня сможет полноценно ходить. Эту новость мы ждали с замиранием сердца часа! Собака чувствует себя замечательно! Спустя сутки после операции она уже начала понемногу ходить, — рассказали волонтеры группы «Зооактив HELP».

Ранее КП-Новосибирск писала о том, собака жила рядом с теплотрассой, неравнодушные люди ее подкармливали, а потом кто-то животное сильно ударил и Сони отнялись задние лапы.

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