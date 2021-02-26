Пробки в Новосибирске на утро 26 февраля 2021 года: с левого берега невозможно уехать

Новосибирским водителям приходится раньше выезжать из домов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске на утро 26 февраля 2021 года уже заставляют нервничать автомобилистов. По данным «2ГИС», уровень заторов на дорогах уже достиг 8 баллов.

— Из-за аварии не проедешь по кольцу на площади Труда, полностью стоит улица Троллейная, часть улицы Ватутина и Станиславского. На въезд на Октябрьский мост так же образовался огромный затор как ехать со стороны улицы Немировича-Данченко, — рассказывают автомобилисты.

Ситуация на правом берегу немного лучше. Как обычно пробка на улице Большевистская в сторону метро «Речной вокзал», на улице Кирова так же образовались заторы.

Новосибирские автомобилисты не прекращают возмущаться в комментариях:

— Я выехал сегодня в 6 и уже час еду до работы!

— Всему виной аварии.

— А вечером будет еще хуже.

Утром трудно уехать с одного берега на другой. Фото: скриншот

Автомобилистов предупреждают о том, что из-за гололеда на дорогах, необходимо быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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