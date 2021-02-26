В Новосибирске таксист потратил 16 тысяч рублей с карты, которую в его машине забыла пассажирка

Таксиста будут судить за то, что воспользовался забытой в салоне машины картой пассажира. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске полицейские задержали таксиста, который потратил с карты пассажирки 16 тысяч рублей. Женщина оставила ее в машине. Пропажу обнаружила только, когда со счета стали исчезать деньги. Подробности рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— 14 февраля в Кировский отдел полиции обратилась женщина. Она рассказала, что потеряла банковскую карту, с которой сейчас списывают деньги: уведомления приходят ей на телефон. Сотрудники выяснили, что карты женщина оставила в такси, когда возвращалась с кафе. За несколько дней водитель совершил 29 покупок, рассчитавшись чужими деньгами, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

На таксиста завели уголовное дело по статье «Кража». Пока идет расследование, мужчина будет находится в СИЗО.

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