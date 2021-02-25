Новосибирец выстроил 32 машины в форме сердца, чтобы извиниться перед девушкой

Свой романтичный флешмоб он заснял на видео. Фото: Кадр из видео

Провинившийся перед девушкой по имени Алина сибиряк решил попросить у нее прощения весьма оригинальным способом: он составил на парковке торгового центра «Мега» огромное сердце из 32 автомобилей. Свой романтичный флешмоб он заснял на видео, позже ролик появился в соцсетях.

— Сердце просто так не вырвешь из груди, не выкинешь, я тебя очень сильно люблю, — говорит на видео молодой человек.

Пользователи соцсетей, однако, как пишет издание Сибкрай.ru, в комментариях под роликом разделились на два лагеря. Одна половина (в основном мужчины) похвалили парня, пожелав ему удачи и назвав «красавчиком». Женщины же принялись гадать, в чем заключался проступок юноши. Впрочем, и среди них мнение не было единым: некоторые сибирячки написали, что таким пафосным жестом вряд ли можно загладить свою вину, а другие все же оценили стремление парня хоть как-то исправить ситуацию.

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