Матч «Сибирь» — «Спартак» 25 февраля 2021 года: болельщики ликуют и пьют валидол

Игра закончилась со счетом 3:2. Фото: https://vk.com/hcsibir1962
Матч «Сибирь» — «Спартак» 25 февраля 2021 года завершился в пользу новосибирских хоккеистов. Игра закончилась со счетом 3:2.
— «Сибирь» вырвала победу у «Спартака» в овертайме! — сообщается в официальной группе хоккейной «Сибири» Вконтакте. — Шикарный матч!
Следующую свою игру «Сибирь» проведет с командой «Автомобилист» из Екатеринбурга. Матч пройдет 27 февраля.
Тем временем, преданные болельщики хоккейной «Сибири» радуются победе любимой команды. В комментариях под постом многие из них написали, что хоть игра и была довольно напряженной, но ее результат это оправдал:
— Молодцы, ребята! Можете, когда хотите.
— Валидольная игра!
— Спасибо за такую игру! — пишут люди.
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