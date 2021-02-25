Бастрыкин поручил обжаловать меру пресечения для новосибирца, подравшегося с полицейскими в самолете

Инцидент произошел 23 февраля и попал на видео. Фото: стоп-кадр\Михаил ФРОЛОВ
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Западно-Сибирскому следственному управлению на транспорте обжаловать постановление Обского городского суда, который отказался отправлять под арест дебошира, подравшегося с полицейскими в самолете. Напомним, инцидент произошел 23 февраля и попал на видео.
— Преступление, совершенное на объекте повышенной опасности, которым является аэропорт, и в отношении людей, стоящих на страже правопорядка, должно быть оценено по всей строгости закона. Такие люди не задумываются о том, что подобным агрессивным поведением могут спровоцировать более серьезные нарушения безопасности, в том числе на борту самолета, что в свою очередь может привести к трагедии, — сообщается в Следственном комитете России.
Напомним, сибиряка задержали вместе с его другом, который также участвовал в дебоше в самолете. Им было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти по статье 318 УК РФ и Оскорблении представителя власти по статье 319 УК РФ.
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