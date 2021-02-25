«Схватила спасательный жилет»: у пассажирки рейса «Новосибирск – Южно-Сахалинск» случилась паническая атака

У пассажирки самолета «Новосибирск — Южно-Сахалинск» случился приступ паники. Фото: Виктория МИНАЕВА

У пассажирки самолета «Новосибирск — Южно-Сахалинск» случился приступ паники прямо на борту. Об этом стало известно сегодня, 25 февраля.

Когда самолет готовился к взлету, 62-летняя женщина во время демонстрации экипажем судна средств спасения, вытащила из-под своего сиденья спасательный жилет, распаковала его и надела на себя. Как сообщает издание РЕН ТВ, экипаж самолета позже написал заявление о порче имущества.

При этом, в УТ МВД на транспорте по Сибирскому Федеральному округу, КП-Новосибирск пояснили, что заявлений о подобных инцидентах сегодня в линейный отдел полиции в аэропорту «Толмачево» не поступало. Возможно, эта ситуация случилась в другой день. КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как врач-невролог из Новосибирска Елена Ермоленко спасла жизнь пассажиру самолета, летевшего из Занзибара. Произошел инцидент 17 февраля: сибирячка вместе с супругом возвращалась из отпуска, когда их попутчику на борту неожиданно стало плохо. Тогда Елена, откликнувшаяся на просьбу стюардесс о помощи, вколола мужчине лекарство из бортовой аптечки. Когда самолет приземлился в Новосибирске, «небесный пациент» сибирячки уже чувствовал себя хорошо.

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