«Он лежал и не шевелился»: под Новосибирском стая бродячих собак набросилась на ребенка

В городе Обь в Новосибирской области бродячие собаки набросились на школьника. Фото: Кадр из видео

В городе Обь в Новосибирской области бродячие собаки набросились на школьника. К счастью, ребенок не пострадал — к нему на помощь вовремя пришли прохожие. Однако сами сибиряки утверждают, что уже давно устали от бездомных псов, терроризирующих улицы.

— Сегодня, 25 февраля, мы приехали с мужем в наш местный Дом культуры на выступление к дочке. Я шла немного впереди супруга и увидела такую картину: ребенок лежал лицом вниз, а вокруг него бегали собаки. Я сразу же к нему рванула, за мной муж и еще какая-то женщина. Мы псов отогнали, слава богу — мальчик не пострадал. Он даже не закричал — лежал там и не дышал. На вид ему лет 7-8, понятное дело, что испугался сильно, — рассказала КП-Новосибирск жительница города Галина. — Причем, у нас с этими собаками давно уже самая настоящая напасть. Бывает, идешь утром на работу и видишь такую картину: школьники не могут на уроки попасть из-за того, что им дорогу очередная стая перегородила. Я уже несколько раз так от них деток отбивала, ужас просто!

По словам Галины, сибиряки обращались с этой проблемой в администрацию. Там им пообещали принять какие — либо меры, но особых результатов люди так и не увидели. Однако уставшие от такого положения дел люди мириться с этим не хотят и намерены продолжать добиваться того, чтобы на улицах их города больше не было агрессивных бездомных животных.

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