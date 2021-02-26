Погода в Новосибирске на 26 февраля 2021 года: что обещают синоптики

Морозы продержатся в городе до конца месяца. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 26 февраля 2021 года будет холодной и ветренной: об этом сообщает «Западно-Сибирский УГМС»

— Ночью в отдельных районах ожидается небольшой снег. Возможен небольшой ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Cтолбик термометра покажет минус 22 - минус 24 градуса, в пригороде - мунус 27 . Днем немного потеплеет до минус 20 - минус 22 градусов, — обещают синоптики.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в течение всего дня будет идти снег. Столбик термометра днем покажет минус 22 градуса, ночью она опустится до минус 25. Ожидается юго-западный ветер со скоростью от 3 до 6 метров в секунду.

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