Пожар на улице 9-й Гвардейской дивизии 25 февраля 2021 года: погиб мужчина

В пожаре погиб мужчина. Фото: ГУ МЧС по НСО

Пожар на улице 9-й Гвардейской дивизии 25 февраля 2021 года случился в двухкомнатной квартире в жилом доме. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По словам сибиряков, к дому уже прибыли пожарные.

— На улице 9-й Гвардейской дивизии, 14, в двухкомнатной квартире загорелись домашние вещи. Прибывшие на место пожарные вскрыли дверь и обнаружили в задымленном помещении тело мужчины без сознания, — сообщается в паблике «АСТ-54» Вконтакте.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что в пожаре погиб мужчина:

— Пожар произошел в квартире на 5 этаже жилого дома, его площадь составила 12 квадратных метров. На место происшествия пожарные расчеты прибыли в 17:35, через 12 минут после вызова. Открытое горение было ликвидировано в 18:08, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — В результате пожара погиб мужчина.

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