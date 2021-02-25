Фотографировать можно - хамить нельзя!

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Сигнал тревоги из супермаркета, находящегося на улице Петухова, поступил в ГВАРДИЮ 24 февраля в 10.38. 76-й экипаж ГБР был на месте вызова через 3 минуты. Продавцы жаловались на мужчину, который производил в магазине фотосъемку, но был при этом без защитной медицинской маски, а на замечание по этому поводу ответил нецензурной бранью. Свое поведение хулиган объяснил новым законом, позволяющим ему осуществлять фото- и видеосъемку в любом магазине.

В России действительно с 1 января 2021 года правилами торговли товарами в розницу гражданам разрешено фотографировать и производить видеосъемку в любых торговых учреждениях. Но «народный контролер» не учел, что фиксировать происходящее в магазине следует с соблюдением и иных действующих в России правил и законов. В частности, нельзя выражаться грубой нецензурной бранью, а в период пандемии в общественных местах следует находиться в защитной маске.

Совершив два этих правонарушения, мужчина на законных основаниях мог быть задержан бойцами ГБР, передан полицейским и понес бы заслуженное наказание, но администратор супермаркета попросил «гвардейцев» просто вывести его на улицу.

Сопровождая нарушителя к выходу, сотрудники ГВАРДИИ объяснили хулигану, что выводят его не за проведение фотосъемки, а за отсутствие маски и нецензурную брань.