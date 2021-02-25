Волонтеры рассказали о судьбе таксы, запертой в квартире после смерти хозяина

В Новосибирске таксе Лизе, которая девять дней провела запертой в квартире без еды, нашли новый дом.

В Новосибирске таксе Лизе, которая девять дней провела запертой в квартире без еды, нашли новый дом. Напомним, в западне собака оказалась после того, как ее хозяин попал в больницу и скончался там. Вызволять таксу из квартиры пришлось полицейским, потом ее передали волонтерам.

— Собака была очень обезвожена и в первые дни чувствовала себя не очень хорошо. Но, к счастью, скоро пошла на поправку, — рассказали КП-Новосибирск волонтеры, помогавшие Лизе. — Сейчас ее забрали к себе знакомые ее погибшего хозяина.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала историю спасения Лизы. Оставшаяся дома одна, собака начала жалобно скулить, чем привлекла к себе внимание соседей. Заметив, что хозяин квартиры дверь не открывает, обеспокоенные сибиряки вызвали полицию. Чтобы освободить таксу, правоохранителям пришлось вскрывать в квартиру дверь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она девять дней ничего не ела»: новосибирские полицейские спасли таксу, хозяин которой умер в больнице

Животное просидело запертым в квартире без еды и воды больше недели, полицию вызвали соседи (подробнее).