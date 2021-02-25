Ветеран АО «РЭС» отметила 100-летний юбилей

Валентина Михайловна Копылова (в центре). Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Представители профкома филиала «Западные электрические сети» лично поздравили ее со 100-летним юбилеем.

Валентина Михайловна с достоинством прошла весь этот временной отрезок длиной в целый век и сейчас пребывает в бодром настроении. Она является членом общественной организации Общество ветеранов электрических сетей Новосибирской области. Почти полтора десятка лет проработала на ответственном посту главного бухгалтера филиала АО «РЭС» «Западные электрические сети». Но самым сложным испытанием были, конечно же, годы Великой Отечественной войны, на которые выпала молодость Валентины Михайловны. Она, как и миллионы соотечественников, своим самоотверженным трудом в тылу приближала долгожданную Победу.

Представители первичной профсоюзной организации поздравили ветерана, преподнесли ей скромные подарки, но более всего Валентина Михайловна была рада тому, что на предприятии, в профсоюзе и ветеранской организации ее помнят, уважают и готовы оказать любую необходимую помощь.

Работе с ветеранами предприятия энергетики всегда уделяют особое внимание, а первичная профсоюзная организации АО «РЭС» оказывает всемерную поддержку всех инициатив. И даже в 2020 году, несмотря на сложные условия пандемии COVID-19, были организованы праздничные мероприятия и чествование ветеранов, которые прошли на высоком уровне, достойном 75-летнего юбилея Великой Победы.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» сердечно поздравляет Валентину Михайловну Копылову с прошедшим вековым юбилеем! От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии! Пусть Вас всегда окружают близкие и родные люди, а их любовь и забота станет надежной опорой и поддержкой!