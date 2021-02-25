«Это ограничивает права граждан»: депутату не позволили внести поправки в закон о «городских лесах»

В Заксобрании новый закон приняли сразу в двух чтениях. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

25 февраля областной парламент принял закон «Об особо охраняемых природных территориях».

Как комментируют депутаты, задача закона - защитить зеленые легкие от многоэтажной застройки. Как в Новосибирске, так и в области. Особый статус, которым будут наделять территории, как раз и наложит запрет на возведение зданий.

Однако многие общественники указывают на то, что в законе есть пробелы. Об этом на сессии заявил и депутат Яков Новоселов. По его мнению, закон может нарушить права и простых жителей, и предпринимателей, земля которых окажется на особо охраняемых территориях.

- Новая процедура принятия решений уже ограничивает права и возможности граждан, причем не только жителей этой территории - останавливает работу хозяйствующих субъектов, - сказал Новоселов.

Он добавил, что поддерживает закон, но предложил его доработать и рассмотреть пока лишь в первом чтении. Ко второму чтению сам Новоселов намеревался предложить поправки. У депутата, за спиной которого стоят избиратели, действительно есть такое право.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив заверил, что все тонкости будут учтены в постановлении губернатора, которое должно выйти по итогам принятия закона.

Часть депутатов на голосовании тоже сочли уместным не рассматривать закон сразу во втором чтении. Однако 12 голосов оказалось недостаточно для большинства.

Судя по результатам голосования, слова Новоселова зародили сомнения у многих депутатов. Наряду с 12 противниками еще 16 человек воздержались. То есть 28 человек не поддержали принятие закона во втором чтении.

Подробнее о том, почему общественные активисты выступают против сырого закона, читайте на сайте kp.ru в ближайшие дни.