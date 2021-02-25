Погода в Новосибирске на конец февраля: когда вернутся аномальные морозы до -35 градусов

Погода в Новосибирске на конец февраля ожидается морозной. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на конец февраля ожидается морозной. По прогнозам синоптиков, сильные холода вновь придут в город 27 февраля.

— В последние дни февраля в Новосибирске ожидается облачность. Температура воздуха опустится в среднем до -20…-24 градусов. Однако, ночью 27 февраля, ожидается особенно сильное похолодание: температура может опуститься до -27 градусов в городе и до -35 в пригороде. Ветер будет дуть со средней скоростью 4-6 метров в секунду, 28 февраля возможны порывы до 14 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Согласно данным портала Яндекс.Погода, 26 и 27 февраля в Новосибирске будет пасмурно, а вот последний день зимы — 28 февраля — порадует сибиряков солнечной погодой. Температура воздуха в среднем составит -18…-20 градусов, ветер будет дуть со средней скоростью 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 754-763 миллиметра ртутного столба.

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