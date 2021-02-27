Сотрудник новосибирской колонии попал под суд за взятку в 10 тысяч рублей

Инспектору дали взятку за то, чтобы он пронес симку, зарядку телефона и некурительные табачные смеси Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бывший сотрудник ГУФСИН получил срок за взятку более 10 тысяч рублей: как сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре, за эти деньги он должен был передать вещи заключенному исправительной колонии №3.

Старший инспектор отдела безопасности за взятку согласился пронести сим-карту, зарядное устройство и некурительную табачную смесь.

- В период с февраля по март 2019 года подсудимый незаконно передал эти предметы и получил деньги переводом на банковскую карту, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Суд назначил бывшему сотруднику ИК-3 три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Приговор в законную силу не вступил.

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