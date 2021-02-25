Единороссы Колыванского района предложили увековечить имя землячки - участницы Великой Отечественной войны

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

В рамках региональной акции «Женские улицы», которая проходит по инициативе «Единой России», активисты партии Колыванского района предложили увековечить имя землячки Ольги Жилиной. Она ушла на фронт санинструктором в составе 22-й Сибирской добровольческой дивизии и геройски погибла в бою. Ее именем названа улица в Центральном районе Новосибирска и на родине - в Колывани.

25 февраля для старшеклассников Колыванского района прошла тематическая экскурсия в местном краеведческом музее. Директор музея Нина Линкова еще раз напомнила о подвиге Ольги Жилиной и рассказала об ее трагичной и удивительной биографии, а секретарь местного отделения «Единой России», глава Колыванского района Евгений Артюхов предложил установить в поселке на улице Ольги Жилиной бюст или мемориальную доску. Местные жители сами выберут подходящий вариант во время общественных слушаний по этому вопросу.

- Подобные патриотические проекты особенно важны для подрастающего поколения. Нужно знать и помнить историю своей малой родины, чтить память героев, таких как Ольга Жилина. Колыванская земля вырастила немало людей, с которых можно брать пример, - считает Евгений Артюхов.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Школьница Анастасия Бутакова рассказала, что живет на улице Ольги Жилиной и знает историю своей землячки.

- Во время войны она была санитаркой и спасла жизнь многим солдатам, вынося их с поля боя. Она самоотверженно выполняла свою работу даже будучи раненой. Я бы так не смогла, наверное. Горжусь, что она родилась в Колывани - на моей родине, - говорит старшеклассница.

Справка «КП»

Историческая акция новосибирских единороссов «Женские улицы» приурочена к Международному женскому дню 8 Марта. Акция проходит при поддержке проекта «Память поколений».

В Новосибирске почти 2 тысячи улиц, и из них лишь два десятка названы в честь выдающихся женщин нашей страны, которые внесли огромный вклад в культуру, науку, спорт. Среди них - уроженка Новосибирской области, участница Великой Отечественной войны Ольга Жилина.