Пробки в Новосибирске на вечер 25 февраля 2021 года: водителям стоит уже искать объездные пути

Водителям лучше искать объездные пути.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Пробки в Новосибирске на вечер 25 февраля 2021 года уже достигли 7 баллов. В основном заторы произошли на Дмитровском и Октябрьских мостах.
— На площади Энергетиков в сторону улицы Широкая не проехать. Так же стоит улица Большевистская в районе метро «Речной вокзал». Так же машины уже очень долго стоят на улице Фабричная, — рассказывают водители в приложении «2ГИС».
Новосибирские автомобилисты не в восторге от сложившейся ситуации на дорогах города. Своим мнением они поделились в комментариях:
— Когда уже дороги станут свободнее!
— Хорошо стоим, товарищи.
— Давайте быстрее, я кушать хочу!
На мостах образовались пробки. Фото: скриншот
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