Пробки в Новосибирске на вечер 25 февраля 2021 года: водителям стоит уже искать объездные пути

Водителям лучше искать объездные пути. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске на вечер 25 февраля 2021 года уже достигли 7 баллов. В основном заторы произошли на Дмитровском и Октябрьских мостах.

— На площади Энергетиков в сторону улицы Широкая не проехать. Так же стоит улица Большевистская в районе метро «Речной вокзал». Так же машины уже очень долго стоят на улице Фабричная, — рассказывают водители в приложении «2ГИС».

Новосибирские автомобилисты не в восторге от сложившейся ситуации на дорогах города. Своим мнением они поделились в комментариях:

— Когда уже дороги станут свободнее!

— Хорошо стоим, товарищи.

— Давайте быстрее, я кушать хочу!

На мостах образовались пробки. Фото: скриншот

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.