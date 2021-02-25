Новосибирец до смерти забил вора, который попался на краже в магазине и обматерил продавца

Муж заведующей «Фикс прайсом» до полусмерти избил мужчину, решившего ограбить магазин. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске муж заведующей «Фикс прайсом» до полусмерти избил мужчину, решившего ограбить магазин. Пострадавший скончался в больнице спустя несколько часов от полученных травм. А нападавшего теперь обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека по статье 111 УК РФ.

— По версии следствия, вечером 12 марта 2018 года, 42-летний мужчина попытался выйти с продукцией из магазина «Фикс прайс» в Советском районе, не оплатив ее. Он прошел мимо касс, однако был остановлен заведующей магазином. Последняя позвала мерчендайзера, после чего они сопроводили мужчину в служебное помещение, где был нетрезвый супруг заведующей, и потребовали оплатить продукцию магазина. На требование персонала мужчина ответил отказом, при этом высказался в адрес женщины нецензурной бранью, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Супруг заведующей такие оскорбления в адрес жены решил не терпеть и несколько раз ударил кулаком мужчину по лицу, а также несколько раз ногой в грудь.

Избитый сибиряк смог сам выйти из магазина, однако до дома он так и не дошел. Мужчина потерял сознание на улице в соседнем квартале — скорую ему вызвали прохожие. Травмы он получил настолько серьезные, что через несколько часов скончался в больнице.

Сейчас расследование уголовного дела уже завершено, оно с обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

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