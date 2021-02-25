Врач из Новосибирска спасла пассажира самолета, летевшего из Занзибара

Елена поставила мужчине два укола. Фото: личный архив героя

Врач из Новосибирска спасла пассажира самолета. Инцидент произошел на чартерном рейсе, который летел из Занзибара.

— Мужчине было лет 35. Он был бледный, в липком поту; сам держится за спину. Давление 159/95, но проблема не в гипертонии. Раньше не болел, крепкий. Худощавый, мышечно-жилистый, — дает характеристику сибиряку Елена Ермоленко.

По словам женщины, у мужчины была почечная колика. Не растерявшись, женщина тут же попросила аптечку и поставила туристу несколько уколов. Они помогли снять боль и облегчить его состояние.

— В течение всего полета к нему подходили и бортпроводники, и другие врачи, которые были среди пассажиров. Спрашивали, как он себя чувствует, — рассказала КП-Новосибирск врач.

Как утверждает Елена, в новосибирском аэропорту мужчина забрал багаж и уехал.

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