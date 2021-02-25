Псу, который несколько дней ждал своего хозяина в аэропорту Анапы, купят билет в Новосибирск

Собаке нужна помощь хирурга - у нее порваны сухожилия на ногах. Фото: Оксана Муромская.

Новосибирские волонтеры собирают деньги на перелет и лечение «Хатико» из Анапы. Рыжего пса, метиса бордоского дога, нашли в анапском аэропорту. Некоторые люди пытались его приютить, но он несколько раз возвращался на то место, где его оставил хозяин.

Ветеринары обнаружили, что у собаки порваны сухожилия на задних лапах. В Анапе псу оказали первую помощь, а на лечение его решили отправить в Новосибирск, где под кураторство дога возьмут волонтеры из группы помощи стаффам и питбулям.

— Хотя мы специализируемся на собаках других пород, взяли этого пса под свою опеку, потому что больше никто не откликнулся. Пока что собираем деньги на билет. Надеемся собрать эти средства за три дня, чтобы пес прибыл к нам 28 февраля или 1 марта. После этого мы планируем отправить его в зоогостиницу, а потом повезем его в клинику, покажем хирургу. Когда узнаем, какая будет операция, начнем собирать деньги на нее, — рассказала КП-Новосибирск волонтер группы Наталья Ким.

Уже собрано около 9 тысяч рублей — волонтеры планируют собрать около 22-23 тысяч. Если вы хотите помочь деньгами, просьба обратиться по телефону 8-962-841-3606 (Наталья). К этому номеру привязана банковская карта.

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