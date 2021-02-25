В МЧС назвали причину пожара в доме на улице Ольховской в Новосибирске, где погибли двое детей

Двое детей погибли в страшном пожаре. Фото: Никита МАНЬКО

В четверг, 25 февраля, начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов назвал предварительную причину пожара в доме на улице Ольховской, где погибли двое маленьких детей.

— Предположительно установлено, что причиной могло стать неосторожное обращение с огнем, возможно, детская шалость, — прокомментировал Виктор Орлов.

Напомним, трагедия произошла 2 февраля ближе к обеду. На улице Ольховской загорелся частный дом многодетной семьи. Огонь стремительно распространялся на соседние здания. Из дома успели выбраться родители и их 16-летний сын. Мальчик сильно обгорел и был госпитализирован. Некоторое время неизвестной оставалась судьба трои детей: двоих мальчиков и девочки. Позже выяснилось, что 13-летнего мальчика во время пожара не было дома, а двое маленьких дети погибли. Семья недавно переехала в дом. Там еще не был установлен датчик дыма.

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