Новосибирца, подравшегося с полицейским в самолете, освободили из зала суда

Суд не стал избирать меру пресечения новосибирцу, подравшегося с полицейским. Фото: стоп-кадр/Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 25 февраля, Обский городской суд освободил новосибирца, подравшегося с полицейским. Инцидент произошел 23 февраля в самолете «Новосибирск-Москва».

— Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, — говорится в сообщении суда.

Напомним, выпившие мужчины вызывающе себя вели борту и отказывались покидать воздушное судно по просьбе экипажа. Командир экипажа вызвал полицейских. После словесной перепалки, агрессивный пассажир кинулся в драку на полицейского, его знакомый пытался вступиться за друга. Обоих мужчин доставили в дежурную часть аэропорта. На них завели уголовные дела за применение насилия к полицейским и оскорбления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь дети, не пугайте пассажиров»: двое новосибирцев подрались с полицейскими в самолете.

На авиадебоширов завели уголовное дело. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.