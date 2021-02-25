Новосибирца, подравшегося с полицейским в самолете, освободили из зала суда

Суд не стал избирать меру пресечения новосибирцу, подравшегося с полицейским. Фото: стоп-кадр/Михаил ФРОЛОВ
В четверг, 25 февраля, Обский городской суд освободил новосибирца, подравшегося с полицейским. Инцидент произошел 23 февраля в самолете «Новосибирск-Москва».
— Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, — говорится в сообщении суда.
Напомним, выпившие мужчины вызывающе себя вели борту и отказывались покидать воздушное судно по просьбе экипажа. Командир экипажа вызвал полицейских. После словесной перепалки, агрессивный пассажир кинулся в драку на полицейского, его знакомый пытался вступиться за друга. Обоих мужчин доставили в дежурную часть аэропорта. На них завели уголовные дела за применение насилия к полицейским и оскорбления.
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