В Новосибирске от коронавируса умерли восемь человек за сутки: самому молодому было 47 лет

От коронавируса за сутки умерил еще 8 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В четверг, 25 февраля, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 8 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 47 лет, 69 лет, 83 года, 88 лет, две женщины в возрасте 63 года и женщины в возрасте 74 года, 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 414 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 87 человек, на ИВЛ — 17 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 118 человек, выздоровели 97 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболели 35392 человека, в том числе 1994 детей, выздоровели 32557 пациентов.

Напомним, в Новосибирске до конца марта объявлен режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию. Несмотря на то, что болезнь не отступает правительством региона принято решение отменить ряд ограничений. Запреты сняли с кинотеатров и ресторанов.

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