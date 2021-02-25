Появились фото и видео пожара на улице Высоцкого в Новосибирске

Пожар начался рано утром в одном из павильонов. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Пожар на улице Высоцкого в Новосибирске произошел рано утром 25 февраля. Огонь охватил торговый ряд из киосков. Сначала загорелась крыша одного из павильонов. Там под металлическими листами вспыхнул утеплитель. Вскоре огонь начал распространяться на соседние киоски. Спасателям пришлось делать в кровли отверстия, чтобы попасть к очагу пожара.

Очаг возгорания находился под крышей. Фото: «Инцидент Новосибирск»

— По оперативной информации пострадавших нет. Из торгового павильона эвакуировано 5 газовых баллонов. Произошло частичное обрушение перекрытия, — прокомментировали в МЧС по Новосибирской области.

Огонь перекинулся на киоски, которые находятся рядом. Фото: «Инцидент Новосибирск»

На фото и видео с места происшествия видно, что из крыш ларьков валит густой дым. На то, чтобы потушить огонь со слов спасателей МАСС потребовалось около 4 часов. Чтобы не мешать работе пожарных инспекторы ДПС перекрыли проезд. Из-за этого утром на улице Высоцкого образовалась пробка. Многим новосибирцам пришлось пешком идти до ближайших остановок, чтобы уехать на работу.

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