Под Новосибирском полицейские спасли водителя фуры, застрявшего на трассе в метель

Водитель фуры застрял в сугробе и едва не замерз на трассе. Фото: ГУ МВД по НСО

В Ордынском районе Новосибирской области водитель фуры оказался в снежном плену. Из-за метели на трассе была плохая видимость: мужчина съехал с дороги в кювет и застрял в сугробе. Выбраться и не замерзнуть ему помогли полицейские. Подробности рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Это произошло 24 февраля в обед. Во время патрулирования автодороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» экипаж в составе старшего лейтенанта полиции Александра Фролова и лейтенанта полиции Дмитрия Черемисова заметил съехавшую с дороги многотонную фуру. Автомобиль плотно застрял в снегу, механических повреждений не получил, однако самостоятельно вытянуть его на дорогу у водителя не было возможности. Полицейские вызвали спецтехнику, а пока ее ожидали, водитель и экспедитор грелись в патрульном автомобиле, — прокомментировали в полиции.

Убедившись, что грузовик продолжил движение, инспекторы ДПС вернулись на маршрут патрулирования.

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