Нападение на бойцов ГБР ГВАРДИИ

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

20 февраля в 18.42 помощь сотрудников ГВАРДИИ потребовалась работникам пивного магазина, расположенного на улице Мира - между посетителями заведения возникла драка. Прибывшие по сигналу тревожной кнопки бойцы ГБР разняли дерущихся и попросили их покинуть заведение. Четверо агрессивно настроенных пьяных мужчин категорически отказались подчиниться и накинулись на «гвардейцев» с кулаками. Для отражения нападения была применена физическая сила и спецсредства - слезоточивый газ и наручники. Задержанных доставили в отдел полиции, оформив документы о драке и нападении. В результате инцидента один из бойцов ГБР ГВАРДИИ получил неопасную для здоровья травму.

21 февраля в 22.06 двое пьяных мужчин грубо нарушали общественный порядок в кофейне, находящейся на Морском проспекте в Академгородке. Прибывшим по тревоге бойцам ГБР пришлось выпроводить хулиганов, мешавших работать.

21 февраля в 22.08 дебош в супермаркете на улице Урманова устроила пьяная женщина - она категорически отказывалась покидать закрывающийся на ночь магазин. Бойцы ГБР, прибывшие по сигналу тревожной кнопки, вывели хулиганку на улицу.

22 февраля в 9.15 сигнал тревоги поступил из ресторана быстрого питания, расположенного на улице Геодезической. Двое пьяных мужчин испачкали рвотой пол и мебель в заведении, мешали своим поведением и видом отдыху других посетителей. Сотрудники ГВАРДИИ вывели их из заведения.

23 февраля в 23.35 на проспекте Дзержинского бойцы ГБР ГВАРДИИ по просьбе продавца принудили покинуть пивной киоск пьяного посетителя, который в нарушение санитарных требований завел внутрь собаку.