Новосибирец, которому сделали липовую медкнижку, сдал мошенников полиции

Новосибирец сдал в полицию мошенников, изготавливающих липовые медкнижки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирцу за пять тысяч рублей сделали липовую медкнижку. Вот только то, что она ненастоящая, мужчина обнаружил позже, когда обратился в клинику, чтобы проверить подлинность документа.

— Я устраивался на работу упаковщиком. Необходимо было предоставить медкнижку. Я обратился в клинику медосмотров. Там сказали, что документ будет готов только через три недели, а мне нужно было быстрее. На выходе меня остановил мужчина, который предложил помочь сделать документ быстрее. Вскоре курьер привез все необходимые справки и медицинские заключения, — рассказал новосибирец изданию «ЧС-ИНФО».

Чтобы подтвердить, что справки медиков настоящие, он обратился в «Центр-Сирена». Ведь на справках стояли печати именно этого учреждения. Так выяснилось, что документ поддельный.

— Фальшивок много. Подделывают и документы на получение водительских удостоверений, справки на получение оружия, психиатрические экспертизы. Мы вынуждены держать специального сотрудника, который занимается тем, что отвечает на запросы различных организаций о том, что документы подлинные, — рассказал генеральный директор компании «Центр-Сирена» Марк Карафинка.

Клиника довела эту историю до полиции и Роспотребнадзора. Кстати, проверить, легальная ли ваша медкнижка, можно в базе данных.

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