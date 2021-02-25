Новосибирский бизнес усилил контроль над удаленными сотрудниками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МТС фиксирует рост использования сервисов удаленного мониторинга транспорта предприятиями Новосибирска. Как сообщает на своей странице в Facebook директор Новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук, количество единиц служебного транспорта, подключенного к сервису «Мобильные сотрудники», выросло в 2,5 раза за период с апреля по декабрь 2020 года. Наиболее активно «нанимали» «Мобильных сотрудников» в сегменте малого и среднего бизнеса.

Наиболее активно возможностью удаленно управлять разъездными сотрудниками стали представители ресторанного бизнеса и продуктовый ритейл, поскольку очень удобно без установки GPS-трекера в машину отслеживать перемещения автотранспорта и ставить задачи курьерам. На них пришлось 55% новых подключений. Пик подключений сервиса в этой сфере пришелся на апрель – май 2020 года, поскольку во время карантинных мер даже небольшим розничным магазинам, кафе, пекарням и ресторанам пришлось оперативно перепрофилировать ряд сотрудников и организовывать работу собственных служб доставки.

Значительно вырос спрос на услугу в сегменте непродуктового ритейла: 20% подключений, из них основной объем пришелся на магазины косметики, бытовой химии, электроники, одежды, которые в связи с самоизоляцией вынуждены были оперативно наладить службы доставки,

- Немного статистики: уже в первый месяц работы сервиса снижаются расходы на топливо в среднем на 10%. Просто благодаря более четко простроенному маршруту, - написал Александр Соловенчук в своем посте. - Данные от ритейла и общепита гласят: растет число обработанных заказов, на 20% больше успевают развезти и доставить, при той же численности штата.

Спрос на услугу удаленного мониторинга повысился и у крупного бизнеса Новосибирской области, в частности услугой воспользовались производственные предприятия и заводы непродовольственных товаров, которые подключили услугу «Мобильные сотрудники» к автопарку и разъездному персоналу. Их доля от общего числа подключений составила 25%.